Piqué y Clara Chía se van de 'luna de miel' tras la partida de Shakira: viajan al Medio Oriente y celebran cumpleaños La novia de Piqué cumple 24 años acompañada de su amado y en un exótico destino ¡al que ni los paparazzi han podido llegar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de la dolorosa partida de sus hijos a Miami para iniciar su nueva vida Gerard Piqué parece listo para hacer lo propio, en su caso, al lado de su novia Clara Chía Martí. Según fuentes en España el empresario y exjugador de fútbol se ha desplazado hasta el Medio Oriente para celebrar una 'luna de miel' con su pareja en un paraje tan exótico y remoto que ni los paparazzi han podido seguirlos. La ocasión del viaje no es solo el poder escaparse románticamente sin ser molestados por extraños. Es también porque hoy se celebran las 24 primaveras de la joven catalana que le ha robado el corazón al exjugador del Barça y expareja de la cantante Shakira. Es "un destino que garantiza privacidad [es] "dificilísimo" para los fotógrafos trabajar allí", afirma al respecto el popular portal español Mamarazzis. Se trata de la misma fuente que dio a conocer el plan que Piqué trae entre manos para visitar a sus hijos ahora que viven en la Florida y que han comenzado sus actividades escolares en un exclusivo y caro colegio de Miami. Así las cosas, se asegura que el plan de Piqué es viajar a Miami a fines de abril y pasar unos diez días con sus Milan y Sasha, sus hijos de 10 y 8 años, respectivamente. Clara Chía Martí y Gerard Piqué captados el pasado 27 de diciembre en Barcelona: Gerard Pique Clara Chía Martí Credit: David Oller/Europa Press via Getty Images Sin duda es también un buen momento para que "El Presi" de la Kings League tome un merecido descanso después del exitoso cierre de la liga. Aquí lo vemos en el último tuit de la empresa donde él aparece y luce muy sonriente: Gerard Pique Kings League Credit: TW/Kings League SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que aún no se sabe es si el viaje se realizará directamente desde Abu Dabi o si la pareja regresará a Barcelona para viajar desde la península ibérica. Es también un momento delicado pues los abogados de Shakira y Piqué se habrían reunido para alistar los detalles de las visitas paternales, las cuales —aseguran fuentes en España, citando a los abogados de Piqué en estas cuestiones— podrian cambiar significativamente si el exjugador usa un desconocido recurso que alteraría las cosas significativamente.

