Gerard Piqué y Clara Chía Martí derrochan miel en Barcelona ¡con besos y risas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué y Clara Chía Piqué MOTO-PRIX-ESP-MOTO2- Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) El ex de Shakira y su novia no ocultan su amor durante una competencia en Barcelona, ¡qué acaramelados!Además: las Kardashian y Jeff Bezos en el concierto de Beyonceé ,y Andrea Legarreta celebra estreno con su hija, ¡míralos! Empezar galería Gerard Piqué y Clara Chía Martí Gerard Piqué y Clara Chía Piqué MOTO-PRIX-ESP-MOTO2- Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) El ex de Shakira y su novia no ocultan su amor durante una competencia de motociclismo en Barcelona, ¡qué acaramelados! 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Las Kardashian y los Bezos Khloé Kardashian, Penelope Disick, Kim Kardashian, North West, Kris Jenner, Lauren Sanchez y Jeff Bezos Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Jeff Bezos (der,), y su prometida, la mexicoamericana Lauren Sánchez, lo pasaron bomba durante el concierto de Beyoncé en Los Ángeles, CA., como parte de su gira REINASSANCE, donde coincidieron con sus amigas, Khloé (izq.) y Kim Kardashian, su madre, Kris Jenner y Penélope Disick (hija de Kourtney Kardashian, no fotografiada y North West, la primogénita de Kim. 2 de 10 Ver Todo Kris Jenner y Doria Ragland Kris Jenner y Doria Ragland madre Meghan Markle Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for This Is About Humanity Por cierto que en esa misma ciudad y un día antes captamos a la Momager con la madre de Meghan Markle en un evento de caridad. 3 de 10 Ver Todo Anuncio GB5 ¡Garibaldi! Luisa Fernanda, Víctor Noriega, Katia Llanos, Charly López y Patricia Manterola Garibaldi 2023 Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Los cantantes Luisa Fernanda (izq.), Víctor Noriega, Katia Llanos, Charly López y Patricia Manterola se presentaron en Ciudad de México para hablar de la reunión del grupo Garibaldi en su nueva faceta GB5 durante una conferencia de prensa. 4 de 10 Ver Todo Beyoncé y Diana Ross Beyoncé RENAISSANCE WORLD TOUR - Los Angeles Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Y de vuelta al cnoncierto de la cantante texana captamos el momento en que la legendaria Diana Ross (der.) se subió al escenario para cantarle el "Happy Birthday" en un momento arrollador de su concierto en Inglewood. 5 de 10 Ver Todo Andrea Legarreta y Nina Rubín Andrea Legarreta y su hija Nina Rubin Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Madre e hija posan durante la premiere de la cinta Héroes en el histórico castillo de Chapultepec, en Ciudad de México. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aún hay calor, solo y diversión paddle smash Credit: Cortesía paddle smash El verano está a punto de terminar, por ello aún tienes tiempo de disfrutar al aire libre con tu familia o amigos y divertirte sanamente con Paddle Smash, un juego que combina los mejores elementos de Pickleball y Roundnet. Perfecto para jugar en tu patio trasero, el parque o la playa. 7 de 10 Ver Todo Mario López y Selena Gómez Selene Gómez Inter Miami Los Angeles Credit: Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images Los actores lo pasaron bomba en el partido durante el partido que disputaron el Inter de Miami contra el LAFC en Los Ángeles, CA. El equipo visitante comandado por Leo Messi se llevó la victoria con un marcador final de 3-1. 8 de 10 Ver Todo Boris Izaguirre y Miguel Bosé Boris Izaguirre y Miguel Bosé Credit: Patricia J. Garcinuno/WireImage El cantante español (der.) sonríe al lado del comentarista venezolano durante la presentación de su documental Bosé renacido en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, España. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Invitadas de lujo Natalia Denegri Credit: Latiniconos Natalia Denegri y su hija Nicole, fueron invitadas VIP en uno de los partidos del Inter Miami, ¡golazo! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué y Clara Chía Martí derrochan miel en Barcelona ¡con besos y risas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.