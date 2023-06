Gerard Piqué y Clara Chia demandan a colaborador de El gordo y la flaca ¡Los detalles! Gerard Piqué y Clara Chía demandan al paparazzo y reportero español Jordi Martín, colaborador de El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué y su novia Clara Chía están demandando al reportero y paparazzo español Jordi Martín. La pareja acusa al colaborador del programa El gordo y la flaca (Univisión) de acoso. La demanda fue interpuesta el 10 de mayo, y este miércoles, 7 de junio, presentaron su caso ante un juzgado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El exfutbolista catalán solicitó una orden de alejamiento para que Martín no pueda estar a menos de 3,000 metros de distancia de él y su novia. Según el fundador de la empresa Kosmos, Martín les tomó fotos desde una zona privada, en un estacionamiento cercano a la oficina donde trabaja Piqué. Martín lo niega y asegura que solo trabaja en espacios públicos. El periodista —quien llegó con su abogado Ricardo Abía a la cita en Barcelona— ha reportado durante años sobre la vida de Gerard Piqué y su expareja, la cantante colombiana Shakira. "No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira", dijo el fotógrafo al diario La Vanguardia sobre Gerard Piqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard Pique y Clara Chia Gerard Pique y Clara Chia | Credit: 305shock/The Grosby Group El juez Miguel Ángel Tabares Cabezón determinó que Jordi Martín solo estaba haciendo su trabajo cubriendo una figura pública y prevaleció el derecho a la información. Según reporta Europa Press, Piqué retiró su orden de alejamiento, pero la de su novia Clara Chía —quien no es considerada una figura pública— se mantiene en vigor, aunque Martín podría estar a 1,000 metros de distancia de ella, en vez de 3,000. Chía expuso que se ha sentido emocionalmente afectada por la persecución mediática. "Nunca es agradable pisar un juzgado y más cuando a uno le quieren privar de ejercer su labor informativa", expresó Martín en su Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué y Clara Chia demandan a colaborador de El gordo y la flaca ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.