Esto es lo que hicieron Gerard Piqué y Clara Chía tras la marcha de Shakira a Miami Mientras la cantante volaba a su nuevo destino, los tortolitos siguieron sus planes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La telenovela sigue dando más capítulos, y los que todavía quedan. Después de la partida de Shakira de Barcelona rumbo a su nueva vida, Gerard Piqué y Clara Chía también se dejaron ver. Y no muy tristes. Todo lo contrario. Una partió rumbo a sus vacaciones y posteriormente, Miami, y ellos a otro destino donde se lo pasaron muy, pero que muy bien. Los tortolitos se dejaron ver más felices y enamorados que nunca, además de comiéndose a besos, en otra ciudad que no era Barcelona. Ellos también pusieron tierra de por medio ante lo sucedido con la cantante. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram La parejita se fue a Andorra, en el corazón de los Pirineos donde, a parte de disfrutar de sus cariños, también acudían a un partido de fútbol. Las imágenes de los paparazzi muestran a los tortolitos encantados de la vida en las gradas, donde no ocultaron, a sabiendas de que estaban a la vista de todos, su unión y su pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una manera de decir, a través de sus actos, que están tranquilos, felices y dispuestos a seguir viviendo su amor, le pique a quien le pique. Mientras tanto, Shakira ya se encuentra en su destino secreto disfrutando de unas merecidas vacaciones con sus hijos. Shakira Shakira deja España con sus hijos | Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group Ahora todos los ojos están puestos en la pareja. Tras el desalojo de la que fue casa familiar en Barcelona, ¿qué pasará con la vivienda? He ahí la gran pregunta. El tiempo dará la respuesta, y los fotógrafos, también.

