Aseguran que Gerard Piqué sintió celos de Maluma cuando grabó video musical con Shakira Cuando Maluma grabó el video musical "Clandestino" con Shakira en el 2017, aseguran que Gerard Piqué sintió celos del reggaetonero colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué supuestamente sintió "celos" de Maluma cuando el reggaetonero colombiano grabó el video musical "Clandestino" con Shakira en el 2017. El paparazzo español Jordi Martín dijo en su canal de YouTube que durante el rodaje de "Clandestino" en marzo del 2017, Gerard Piqué se apareció sin avisar en la grabación en Barcelona. "A las tres de la madrugada cuando ya llevaban varias horas rodando, se presentó Gerard Piqué sin avisar previamente", dijo el paparazzo, que tomó imágenes ese día. "Se presentó sin avisar para ver qué e solo que ocurría entre los dos artistas", añadió sobre los compatriotas colombianos. Martín alega que habían rumores de posible romance entre Shakira y Maluma en aquel entonces. "Piqué fruto de los celos y la inseguridad se presenta en pleno rodaje", añadió el paparazzo. Jordi Martín dijo que él "jamás vio nada" romántico entre Shakira y Maluma. "Lo único que vi fue una gran amistad, una gran complicidad entre dos artistas que se quieren y que se admiran", dijo. "Pero jamás pude fotografiar nada entre ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pique, Shakira, Maluma Credit: Gabe Ginsberg/WireImage; Christopher Polk/Billboard via Getty Images Shakira y Maluma también grabaron los videos musicales "Chantaje" y "Trap". Hasta ahora, Shakira, Maluma y Gerard Piqué no han dado declaraciones públicas sobre este tema. Shakira y Maluma siempre han hablado de una gran amistad entre ellos y sus colaboraciones artísticas han tenido gran éxito.

