El nuevo comentario racista de Gerard Piqué que ha enfadado a muchos, incluido a su compañero En medio de un acalorado debate de la Kings League, el empresario usó unos términos muy desafortunados. Iba Llanos, su socio, se mostró incómodo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los escándalos y malas noticias se le acumulan a Gerard Piqué, quien sigue en el punto de mira y, a pesar de ello, soltando públicamente comentarios poco apropiados. Mucho más, para un personaje de su alcance mediático. Lo volvió a hacer. El que fuera futbolista del Barcelona usó unas desafortunadas palabras con las que ha ofendido por su tono y maneras. Si bien es cierto que estaba en el contexto de la Kings League, donde los debates son muy acalorados, muchos consideran que esto no es una excusa para recurrir a palabras así. El nuevo video del empresario y su socio Ibai Llanos se ha extendido como la pólvora en las redes sociales. Pues, aunque sus piques suelen ser algo exagerados a propósito para llamar la atención y que se hable de ellos, como en este caso, hay situaciones que se deberían evitar. Gerard Piqué Gerard Piqué usa término marginal y genera enfado | Credit: (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) El ex de Shakira empleaba una coletilla racista para referirse al uso de unas canchas. La reacción de Piqué era esta: "¡Pero vaya gitanos, vaya gitanos!", dijo en tono fuerte y usando esta palabra de forma despectiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expresión ha sentado fatal y ofendido a muchos. Quien parece que también se molestó fue Llanos, su reacción en el video, fingida o no, resulta de todo menos cómoda ante el comentario de su compañero. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Las caras de los allí presentes al escuchar a Piqué, son un poema. Las redes han explotado y el deportista ha vuelto a perder puntos por su manera de expresarse sobre otras nacionalidades o etnias. Ya ocurrió en el pasado cuando describía a su expareja era Latinoamericana. El tono usado y el comentario en sí hizo que la propia Shakira publicara un tuit asegurando estar "orgullosa" de ser Latinoamericana.

