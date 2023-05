Gerard Piqué estaría buscando casa en Miami: Shakira "no quiere" que él esté en la ciudad El ex de cantante estaría tomando pasos decisivos para poder convivir con sus hijos Sasha y Milan en su nueva ciudad de residencia. Querría "darles estabilidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La visita de Gerard Piqué a Miami para ver a sus hijos con la cantante Shakira, Sasha y Milan Piqué, sigue dado mucho de qué hablar. Luego de que a principios de semana se filtraran fotos del exdefensa del Barça almorzando con los niños en un restaurante playero, ahora surgen reportes desde España de que el retirado futbolista estaría buscando casa en La Ciudad del Sol a fin de facilitar las visitas a sus hijos, puesto que él sigue residiendo en Barcelona. "Ya desde diciembre estarí buscando un lugar para residir y darle una estabilidad a sus hijos", aseguró un reportero del programa Ana Rosa de la cadena Telecinco, en España. "Concretamente en la zona financiera, la zona del Downtown [financiero]". "Shakira no quiere que él esté en Miami", afirmó el reportero Álex Rodríguez, afirmando lo que previamente se sabía: que si Piqué llega a mudarse a Miami entonces eso lo cambiaría todo en el acuerdo de visitas al que ambos llegaron en noviembre pasado. Según dicho arreglo Milan y Sasha pasarían tres períodos vacacionales con su padre y estos deberán seguir el calendario escolar. Estos son el Día de Acción de Gracias, y los recesos de Invierno o Navidad y el de la Semana Santa o Spring break. Gerard Piqué Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La custodia también autoriza al exjugador el pasar diez días de cada mes con sus hijos más una división 70/30 del porcentaje total de las vacaciones veraniegas de los chicos a favor del padre. De acuerdo al mencionado programa español, la mudanza de Piqué ocurriría "después del verano" cuando sus hijos regresen de vacaciones. "La situación cambiaría por completo y quedaría extinguido todo lo contado anteriormente", ha dicho al respecto de dicha posibilidad Ricardo Tamborero, director del bufete jurídico que defendió a Piqué, representa a Piqué en estas cuestiones. "Sería sustituido por un régimen de custodia plenamente compartida".

