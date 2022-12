Gerard Piqué se burla del desempeño de México en Qatar El exdefensa del Barcelona comentó con ironía la trayectoria del equipo tricolor, que fue eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué vuelve a robar los encabezados, pero esta vez no es por su separación – y pleito – con la madre de sus hijos, la colombiana Shakira, sino por sus fuertes comentarios sobre algunos de sus excolegas. Al parecer, ahora que está fuera de la cancha de fútbol, el exdefensor del Barcelona ya no tiene que guardar sus comentarios y verdadera opinión sobre los equipos que alguna vez fueron sus contrincantes, y sin tapujos, se burló de la Selección Mexicana. Piqué, quien se coronó campeón en el mundial de Sudáfrica en 2010 con la Selección de España, cuestionó la falta de desempeño de los jugadores mexicanos durante el evento más grande de futbol el mundial de Qatar 2022. "Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porqué en México no ha habido ningún fichaje aún, no se ha anunciado nada", dijo en una charla con el streamer Ibai Llanos, que ya se ha vuelto viral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard Piqué FC Barcelona v UD Almeria - LaLiga Santander Gerard Piqué | Credit: Photo by Eric Alonso/Getty Images) Pero fue lo que vino después lo que desató la ira de los fanáticos mexicanos, que le han reclamado y recordado sus recientes acontecimientos personales, que le han restado la admiración de sus seguidores. "No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial", dijo Piqué entre risas. Los aficionados mexicanos inmediatamente reaccionaron a sus comentarios. "Seguro no se ha hartado de que la gente lo odie por perro infiel; ahora le quiere jugar al don ver…a burlándose de nosotros", escribió una seguidora. "A nadie le importa Piqué, es un muerto", expresó otro. "Hablando el culpable de que el Barça esté por fuera de la Champions", declaró un tercero. "Tuviste el mismo rendimiento que con @Shakira", se burló otro. Pero hubo quienes tomaron la cosa con "humor" y pidieron la ayuda de Canelo Álvarez, para demostrarle de qué están hechos los mexicanos. "Canelo lo pone en su lugar", aseguró un seguidor.

