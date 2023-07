Gerard Piqué bromea sobre ruptura con Shakira Al parecer, cada día Gerard Piqué toma con mayor ligereza los escándalos tras su separación de Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Piqué y Shakira Credit: Quality Sport Images | Billboard / Contributor Es por todos conocido que cuando Shakira y Gerard Piqué se separaron surgió alrededor de la pareja una serie de controversias; así, la cantante fue narrando en sus canciones lo que había sucedido en la relación. De hecho, reveló que el deportista le había sido infiel con Clara Chía, su actual pareja sentimental. Los conflictos fueron de tal magnitud que la compositora colombiana se mudó, con sus hijos Milan y Sasha, de Barcelona, España, a Miami, en Estados Unidos. Tras el lanzamiento del tema "Music Sessions #53", donde la famosa hace fuertes señalamientos contra el deportista, este no ha dejado de buscar palear las repercusiones con bromas alusivas a su ruptura; así, aprovechó una transmisión en vivo para burlarse de su situación. Todo ocurrió cuando el exfutbolista tuvo una transmisión en vivo con los miembros de la Kings League; en dicha reunión virtual se encontraba Ibai Llanos, es jugador del F.C. Barcelona, conversando con DjMaRiiO y su novia de manera virtual. Así, el deportista comenzó a bromear sobre la relación sentimental de su colega, preguntando si tenían conflictos; lo cual, DjMeRiiO respondió en el mismo tono de diversión que efectivamente estaban enfadados. Tras las risas que se desataron el famoso no dudó en asegurar que podría asesorar a la pareja con una clases sobre "cómo gestionar crisis de pareja", haciendo alusión a su separación de la intérprete de "Suerte". Shakira y Gerard Piqué Credit: Robert Marquardt/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si queréis luego os doy unas clases de… bueno bueno, hay que gestionar las crisis en pareja", mencionó Piqué. Su amigo y socio Ibai Llanos de inmediato respondió en tono irónico "se te da bien eso a ti". Gerard Piqué lo tomo de manera divertida y se río ante el comentario. Ahora, él ha tomado su camino y su romance con Clara Chía es totalmente formal; incluso, se asegura que podrían llegar al altar. Por su parte, Shakira ha iniciado una nueva vida en Miami y se le relaciona sentimentalmente con el corredor de autos Lewis Hamilton.

