Gerard Piqué comparte un fuerte mensaje en las redes sociales. "Deja las drogas" El deportista se ha dirigido muy molesto a una de las personas más críticas con él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tendrá que pasar un buen tiempo para que el foco deje de estar sobre Gerard Piqué y su vida. Este viernes el deportista se convertía de nuevo en protagonista al compartir una fuerte acusación en la red social Twitter. No está dispuesto a quedarse callado ni permitir faltas de respeto, así que ha empezado a sacar su artillería para quienes tanto le critican. Primero gritó al mundo su amor por Clara Chía al publicar una foto juntos que ha escandalizado a unos cuantos. Ahora se ha dirigido a uno de sus grandes detractores desde que se diera a conocer su separación de Shakira. Gerard Piqué Gerard Piqué arremete contra famoso fotógrafo | Credit: (Photo by fotopress/Getty Images) Piqué ha arremetido contra Jordi Martín, el fotógrafo español que se ha convertido en su sombra. El paparazzi hizo públicas unas imágenes donde demostraba que el jugador se metía en sus redes para ver sus historias. "Me vigila mi mejor amigo", escribió. Lo que no se imaginó es que el ex de Shakira le respondería, y no precisamente de la mejor forma. "Deja las drogas, la cocaína es muy jodida", le respondió Piqué. El futbolista se basó en el testimonio que Martín dio sobre su vida hace tiempo en una entrevista donde aseguraba que había estado enganchado a esa sustancia, para no dejar su imagen muy bien parada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Consumía 4 gramos de al día", reconoció el reportero. Un titular que Piqué ha sacado de nuevo a la luz en Twitter para contestar a todos los que comentaban. Gerard Piqué Gerard Piqué no se calla | Credit: Twitter/Gerard Piqué El novio de Clara Chía está decidido a defenderse de los ataques siempre que le salpiquen, y este gesto así lo ha demostrado.

