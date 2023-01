Amigo y socio de Gerard Piqué opina sobre la canción de Shakira: "¿Pero qué es esto?" Ibai Llanos ha compartido un mensaje en redes sobre el video de la colombiana y no se ha medido a la hora de opinar sobre su contenido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se tenía que decir y se dijo. Shakira ya no se calla, al menos musicalmente hablando y lo ha contado, casi todo, en su nuevo tema, la sesión #53 de Bizarrap. Además de la reacción de un sinfín de famosos que se han posicionado al lado de la artista y han aplaudido la ingeniosa letra, también ha habido mensajes de gente allegada a Gerard Piqué, el, supuestamente, destinatario de esta letra. El primero en opinar y a lo grande, ha sido su amigo y socio, Ibai Llanos quien publicó un video con sus reacciones mientras escuchaba en directo la canción de Shakira. Como buen youtuber, supo sacarle partido al asunto y ponerle un poco de drama. Su actuación ante lo escuchado se hizo viral de inmediato. Gerard Piqué e Ibai Llanos Gerard Piqué e Ibai Llanos | Credit: (Photo by Joan Amengual / VIEWpress) Gestos de sorpresa, ojos abiertos como platos, manos a la cabeza y alguna que otra palabra mal sonante fueron las acciones del streamer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy impactado, madre de Dios y de mi vida, estoy flipando, yo no me lo esperaba así", dijo todavía con cara de no creerse nada. Ibai, quien tiene casi 10 millones de suscriptores en Youtube, hizo un video muy a su estilo donde no faltó el humor. El mismo ya ha superado los 3 millones de visualizaciones en apenas 11 horas. Como buen amigo de Piqué, en alguna ocasión compartió ratos con Shakira, de quien no dijo ni una palabra más alta que otra. Eso sí, a pesar de su amistad con el futbolista, reconoció que este era "un temazo". Ahora falta saber lo que tiene que decir el destinatario de esta historia.

