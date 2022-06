Gerard Piqué es acribillado en las redes por su supuesta ruptura no confirmada con Shakira Desde que esta semana saliera a la luz la posible separación de la pareja por supuesta deslealtad del futbolista, su redes se han convertido en una diana de ataques. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las últimas semanas no están siendo las mejores para Shakira. Su nombre ha ocupado las páginas de varios periódicos, revistas y reportajes en televisión por dos motivos muy significativos. El primero tiene que ver con la justicia y el fallo en su contra por la supuesta evasión de impuestos de la artista en España. Queda confirmado que, según la audiencia de Barcelona, la cantante tendrá que rendir cuentas de todo en un juicio. El segundo motivo que vuelve a ponerla en la palestra son los rumores de ruptura con su pareja Gerard Piqué. Nada ha sido confirmado y todo sigue siendo un 'puede que'. Pero conforme pasan las horas, los testimonios al respecto y las posibles razones de su separación cobran cada vez más presencia en los medios. Aunque ambos han sido preguntados por los micrófonos de varias agencias y canales a la salida de su casa, ninguno ha comentado nada al respecto. Las que sí se han pronunciado son las redes y sus usuarios, quienes han tomado un bando al que proteger y otro al que atacar. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram Entre las causas por las que varios medios de la prensa del corazón en España y ahora Estados Unidos apuntan una posible ruptura, está la de una supuesta infidelidad del futbolista catalán que, de momento, es eso, una suposición que no ha sido demostrada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La información, si bien está en el aire, ha crecido como la espuma y su difusión ya está teniendo consecuencias en las redes, las cuales están empezando a posicionarse. Los usuarios, en su gran mayoría, tienen claro a quien defender y esa es Shakira. Pero en su ímpetu por protegerla están atacando muy duramente al padre de sus hijos, quien está recibiendo todo tipo de insultos e improperios contra su persona. Emoticonos de vómitos, adjetivos calificativos bastante fuertes y la palabra "decepción" por bandera, son apenas un aperitivo de lo que está pasando en su perfil de Instagram. Una situación bastante incómoda y desagradable para la cantante que, en lo profesional, se sigue anotando éxitos, hits musicales y jugosos proyectos como el más reciente, su paso como jurado en el programa Dancing with myself, de la NBC, junto a Nick Jonas y Liza Koshy.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué es acribillado en las redes por su supuesta ruptura no confirmada con Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.