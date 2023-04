Gerard Piqué en el ojo del huracán por aconsejar a jóvenes a tener "mucho" sexo Nuevamente, Gerard Piqué desata una nueva polémica, luego de que diera un consejo a las nuevas generaciones que ha causado sorpresa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se dio a conocer la separación entre Shakira y Gerard Piqué los escándalos para este último parecen no tener fin. Primero, quedó al descubierto su infidelidad hacia la cantante colombiana, luego ha tenido una serie de actitudes que han ocasionado la crítica pública. Ahora, el deportista se coloca nuevamente en el ojo del huracán tras dar un consejo a los jóvenes. Todo ocurrió cuando el exfutbolista se presentó en el programa digital de Ibai Llanos y el video se encuentra en la cuenta oficial del mencionado conductor; luego de la conversación, el presentador le dijo "Gerard da un consejo a un consejo a los jóvenes de hoy en día" y el famoso no dudó en responder con una enorme sonrisa. "Que vivan la vida tío", mencionó Piqué. "Y que follen [tengan sexo] mucho". Gerard Pique Gerard Pique | Credit: Fernando Pidal / SOPA Images/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron de inmediato a este comentario del padre de los hijos de Shakira. "El segundo consejo Gerard, el picas se lo aplicó personalmente"; "Y él lo sabe mejor que nadie"; "Piqué consejo del día: pónganle cuernos a tu pareja con una más joven"; "Que si estoy con alguien casado que la deje, dice"; "Hay que seguir el consejo para jóvenes como nosotros"; "Piqué no, escuchen a Shakira"; "Me pregunto cómo aguantó Shakira el dolor"; "Lo dice para que cuando seas viejo no engañes a tu mujer"; "Clara: 'sí, hagan caso'", y "Eso explica muchas cosas", fueron algunos comentarios. Gerard Piqué Credit: Captura de video Ibai Llanos Tik Tok Mientras esta polémica se desató, Gerard Piqué ya se encuentra en Estados Unidos para tener la primera visita con sus hijos, quienes se mudaron junto a su madre Shakira a Miami, Florida; lugar que es su nueva residencia.

