Gerard Piqué es abucheado en un partido mientras se oían cantos a favor de Shakira El futbolista recibió abucheos y gritos por parte del público asistente al partido de pretemporada entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid que tuvo lugar en Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué fue uno de los protagonistas del partido que se disputó este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas entre el Barça y el Real Madrid. Un encuentro que ganaron los azulgranas pero donde el resultado habría sido lo menos importante. El futbolista fue objeto de abucheos durante gran parte del encuentro y no sólo por parte de seguidores madridistas, sino también por los de su propio equipo. El motivo fue su reciente ruptura con Shakira, cuyo nombre también corearon en cualquier momento que Piqué tenía la pelota. Estos pitos y abucheos no pasaron desapercibidos y tras el juego, la prensa preguntó a uno de sus compañeros por lo ocurrido. "No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada", expresó Jordi Alba. Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira | Credit: Instagram Gerard Piqué / Mezcalent El propio presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, declaró hace unos días que Piqué estaba "sufriendo mucho" en medio de su separación. "Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano", reveló. De hecho, la prensa española captó al catalán cabizbajo en su coche mientras escuchaba la canción de su ex, "Inevitable", cuya letra dice: "No vas a volver, te conozco bien (ya buscaré qué hacer conmigo)". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante tampoco estaría atravesando su mejor momento y mientras supera esta separación, se encuentra totalmente enfocada en su carrera y pasando el máximo tiempo posible con sus hijos, Sasha y Milan. A principios de junio la pareja comunicó que estaban en medio de la separación, y pidieron respeto en un momento como este. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué es abucheado en un partido mientras se oían cantos a favor de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.