Abogado de Gerard Piqué comparte detalles de su separación con Shakira: "La reunión decisiva duró 13 horas" Ramón Tamborero revela datos desconocidos del acuerdo de la expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cómo fue el acuerdo de separación entre Gerard Piqué y Shakira? ¿Cuánto duró? ¿Qué papel jugó el dinero? Todas estas incógnitas y otras más fueron reveladas por Ramón Tamborero, el abogado del que fuera futbolista del Barcelona. En una entrevista al representante legal experto en la materia de familia con el periódico de La Vanguardia, dio detalles del acuerdo de la expareja. "He representado a Gerard en su negociación con Shakira", adelantó al diario español el abogado con más de cinco décadas de experiencia. "Ambos han demostrado gran inteligencia", aseguró. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram El prestigioso abogado español ha reconocido que ambas partes "han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas". Y, además, admitió que, en este caso, lo económico no fue lo prioritario en su acuerdo. "El dinero no ha sido aquí el conflicto", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya en su momento se informó de lo largo y arduo del periodo hasta llegar a un entendimiento por ambas partes, Tamborero confirmó el tiempo exacto que se tardó en conseguir. Ramón Tamborero, abogado de Gerard Piqué Ramón Tamborero, abogado de Gerard Piqué | Credit: (Photo By Lorena Sopena via Getty Images) "Canciones aparte, ha requerido una negociación de 7 meses", informó. "El acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias. Y la reunión decisiva antes de la firma duró 13 horas". A pesar de la bomba mediática, las indirectas en melodías de la artista y las sarcásticas intervenciones de Piqué, lo que Tamborero ha querido dejar sobre la mesa es que las formas de ambos hasta llegar al acuerdo definitivo han sido impecables.

