El actor Gérard Depardieu fue acusado de violar a una mujer en su hogar en París Gérard Depardieu, el actor francés conocido por películas como Cyrano de Bergerac y Green Card, fue acusado por una joven actriz de violación. Los detalles aquí. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gérard Depardieu fue acusado por una joven actriz de violarla en la casa del actor francés en París, informó la agencia AFP este martes. La estrella de películas como Green Card y Cyrano de Bergerac negó las acusaciones en el 2018, cuando la actriz francesa de 22 años lo acusó por primera vez. En aquel entonces, el actor —de ahora 72 años— tenía 69, y los fiscales abandonaron el caso por supuesta falta de evidencia. Ahora el diario The Independent reporta que la actriz ha restablecido la demanda en contra de Depardieu. Desde diciembre, el actor enfrenta cargos de violación y agresión sexual, según reportes. El abogado del actor dijo a The Independent que "no estaba informado" de que habían reabierto la investigación y la desestimó como algo sin fundamento. Su abogado, Hervé Temime, afirmó que Depardieu negaba haber tenido "el menor comportamiento delictivo". La identidad de la denunciante se ha mantenido en secreto. La joven alega que contactó a Depardieu para pedirle consejos profesionales y que él abusó sexualmente de ella en dos ocasiones, el 7 y el 13 de agosto del 2018, en la casa de él. Image zoom Credit: (Andreas Rentz/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Medios franceses reportan que el actor conocía al padre de la joven que lo acusa. Si bien la investigación se cerró en el 2019 por supuesta falta de pruebas, en octubre del 2020, un juez reanudó la investigación. Depardieu, nominado al Óscar en 1991 por su rol en Cyrano de Bergerac, se ha declarado inocente de estas acusaciones. El caso sigue bajo investigación.

