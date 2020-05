Geraldine Bazán y su loca travesura a su mejor amigo muestra su lado más juguetón Con este video tan divertido uno de sus mejores amigos demuestra el lado más divertido y picarón de la bella actriz. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo de la cuarentena estamos conociendo algunas facetas desconocidas de los famosos. Si bien sabíamos que Geraldine Bazán es una mujer alegre y con ganas de divertirse, desconocíamos de su gran sentido del humor. Su amigo del alma, Pablo Portillo, compartía a través de su canal de Youtube un cómico video en el que la actriz le pone en un fuerte compromiso en plena zona de embarque del aeropuerto. Por supuesto, la broma no es de ahora, ocurría antes de la llegada del coronavirus. Con el fin de distraer a todos en estos días de cuarentena, hizo público este video donde la protagonista de 100 días para enamorarse le reta a que se ponga a cantar en medio de todo el mundo, hasta que salga el avión. "Lo reto. Sí, te reto a ti, Pablo Portillo, a que te levantes y lo visualices como un escenario y cantes", le dijo la actriz picarona, picarona. "Que ante todo este público amenices la espera del vuelo demorado". Muerto de la vergüenza finalmente lo hizo pues los retos son para aceptarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque tenía miedo de que se le acercaran las autoridades y le arrestaran por desorden público, al final, se arrancó a cantar. Y cantó, vaya que sí cantó. Pablo se armó de valor y el resultado no fue tan desastroso como imaginaban. "Ganó el reto e hizo que todo el mundo aplaudiera. Pablo, ¡soy tu fan!", le dijo su amiga del alma. "Estoy anodadada". La situación les ayudó no solo a pasar el tiempo muerto en el aeropuerto sino que nos mostró ese aspecto menos habitual en Geraldine, su gracia y gran sentido del humor. ¡Momentazo!

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán y su loca travesura a su mejor amigo muestra su lado más juguetón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.