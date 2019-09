Geraldine Bazán y Santiago Ramundo coinciden en un evento: "[Mi relación con Geraldine] evolucionó lo que tenía que evolucionar" La actriz mexicana y el galán argentino acudieron este miércoles por separado a una importante premiación en México. Mientras que Ramundo llegó solo, Geraldine lo hizo acompañada de un guapo galán. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A cuatro meses de haber concluido su historia de amor, Geraldine Bazán y Santiago Ramundo coincidieron este jueves en un evento en México, cada uno por su lado. Mientras que la exesposa de Gabriel Soto llegó acompañada de tres apuestos galanes –llegando a desfilar con uno de ellos por la alfombra roja–, el actor y cantante argentino acudió a la premiación completamente solo. “En el amor estoy soltero, estoy muy bien”, declaró Ramundo a los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar y que no tardaron en interesarse por su estado sentimental y su fallida historia de amor con la actriz de exitosas telenovelas como Falsa identidad y Por amar sin ley. “[Mi relación con Geraldine] evolucionó lo que tenía que evolucionar. Hay un filósofo brasileño que tiene una frase hermosa que dice que sea eterno en cuanto dure, ¿se entiende? Lo que duró, duró y lo que tuvo que ser fue”, aseveró el galán argentino. Sobre el hecho de coincidir en un mismo evento con su expareja, el galán aseguró no tener ningún problema ya que, como dejó entrever, existen buena relación entre ambos. “La saludaré, todo muy bien, con muchísima buena onda y buena energía como siempre”, aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine, que no coincidió durante la alfombra roja con Ramundo, no tardó en ser preguntada por la prensa sobre la identidad del misterioso galán que la acompañaba. “Mis amigos, el doctor Juanjo, allí está Fede, Jaime, venimos en equipo”, detalló. ¿Pero será que hay algún tipo de romance entre ella y el doctor Juanjo? “Ay chicos, no, ustedes son los que luego luego…”, se apresuró a responder la guapa actriz. Tanto Bazán como Ramundo están disfrutando su soltería y no hay duda de que a ambos les está sentando de maravilla ya que se ven más guapos que nunca. Advertisement EDIT POST

