Un canal de YouTube, fotos y videos fuera de serie tienen muy ocupada a Geraldine Bazán. ¿Quién está detrás de todo esto y quién pasa mucho tiempo con la actriz para hacerlo realidad?

Nada más y nada menos que Pablo Portillo, quien fue integrante de la agrupación musical MDO, conformada por una nueva generación del grupo Menudo.

"Es mi productor, somos amigos y siempre está muy cercano a mí a mis hijas, a mi vida", contó Bazán, quien nunca pensó que su canal tuviera éxito. "Un día fui a African Safari, él me grabó, fuimos con los animales. Él me editó, y lo subimos y fue un experimento y funcionó muy bien. Me gusta mucho hacerlo y con él me divierto mucho".

Portillo sin duda también.

"Somos casi hermanos. Nos divertimos muchísimos, aprovechamos los momentos cuando no tiene trabajo y combinamos los tiempos libres que tiene para poder hacer los videos", dijo el también actor y productor que tiene más de una década de amistad con Bazán.

"Algo que me hizo confiar en Geraldine y que me hizo quererla cerca en mi vida es siempre tiene una actitud muy positiva, es muy luchona, es algo que si no tiene nada bueno qué decir, mejor no te dice nada", apuntó. "Me encantó que es alguien que se mantiene alejada de chismes. No habla mal de otra gente".

Eso sí, cuando la actriz de la serie Momentos lo ve necesario, no duda en decirle sus verdades a Portillo. "Ella como amiga sé que sabe mi vida y ahí se queda", dice el ex Menudo. "A veces me regaña como buena amiga, es con la persona que puedo ser transparente y no me va a juzgar".