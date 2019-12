Así fue la semana de los famosos en Instagram By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Geraldine Bazán Como todos los viernes, aquí te presentamos lo que algunas celebridades compartieron esta semana con sus fieles seguidores en sus redes sociales. Empezar galería Geraldine Bazán Image zoom IG/Geraldine Bazán "Ya viene Navidad!!! @mirandasbb 🎄🎄🎄🎄No se pierdan mis antenitas de vinil 🙈", compartió la mexicana. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Angelique Boyer Image zoom IG/Angelique Boyer "🖤 busca lo que encienda tu alma y te dé calma ✨✨✨✨ mi vida con calma.. 🎼🎤💋", publicó la actriz. 2 de 10 Applications Ver Todo Alessandra Rosaldo Image zoom IG/Alessandra Rosaldo La cantante compartió un selfie con su esposo, Eugenio Derbez. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement David Zepeda Image zoom IG/David Zepeda El actor se ve muy pensativo en esta foto. 4 de 10 Applications Ver Todo Irina Baeva Image zoom IG/Irina Baeva La actriz compartió esta foto que Gabriel Soto le tomó en la playa. 5 de 10 Applications Ver Todo Jacky Bracamontes Image zoom IG/Jacky Bracamontes "Viaje flash pero muy productivo a NYC... De los lugares que definitivamente se siente la navidad!!!", compartió la mexicana. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Marcus Ornellas Image zoom IG/Marcus d'Ornellas "El frío de la CDMX ya nos está afectando... mucho!", publicó el actor junto a su hijo Diego. 7 de 10 Applications Ver Todo Renata Notni Image zoom IG/Renata Notni "Cuéntenme a donde se van en Navidad y Año Nuevo?? 🎄🎅🏼 Yo contando los días para irme de vacaciones.. #MyLipaultMoment", escribió la actriz. 8 de 10 Applications Ver Todo Sandra Echeverría Image zoom IG/Sandra Echeverría "A minutos de entrar al escenario...adivinen con quién voy a cantar 🙀 en el Auditorio Nacional 🙀🙀🙀😳", compartió la mexicana. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Zuria Vega Image zoom IG/Zuria Vega "Pausa en el intento de memorizar un casting ✨", dijo la actriz. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

