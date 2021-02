Close

Geraldine Bazán y Gabriel Soto nuevamente se unen por una de sus hijas ¿qué pasó? Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, logró que ambos padres dejarán atrás los conflictos de pasado ¿por qué? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 17 de febrero, Elissa Marie, la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto cumple 12 años. Este importante acontecimiento logró que sus famosos padres se unieran en la celebración y cada uno mostrara el amor que sienten hacia su hija. "Este pedacito de mi alma hoy ¡¡¡ya cumple 12!!! Mi corazón aún se resiste a verte crecer tan rápido pero también se llena de amor y orgullo cada día por ti hija mía, Elissa Marie. Te amo y me siento tan afortunada y bendecida de que juntas, de la mano, aprendamos y disfrutemos la aventura de verte crecer, guiarte y acompañarte", escribió Bazán en su cuenta de Instagram. "Soy muy feliz de ser tú mamá. ¡Feliz cumpleaños Elissa!". Acompañó este emotivo mensaje con diversas fotografías y un video donde la actriz muestra la relación que mantiene con la jovencita. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí dio a conocer una divertida imagen, al lado de su primogénita, que acompañó con un texto alusivo a esta fecha tan especial. "No puedo creer lo grande que ya estás hija mía. Gracias por llenar mi vida de amor con ese brillo tan especial de tu alma", mencionó Soto en la misma red social. "Te deseo toda la felicidad del mundo mi amor. Siempre voy a estar ahí para apoyarte y amarte. Happy Birthday baby girl. Te amo con todo mi corazón hija Elissa Marie". De momento, se desconocen las sorpresas que tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto le tienen preparado a Elissa Marie, quien ahora está trabajando en una melodrama.

