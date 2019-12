El tierno motivo que ha 'unido' a Geraldine Bazán y Gabriel Soto tras su última disputa Los actores dejaron una vez más a un lado las rencillas del pasado y compartieron el mismo espacio con un objetivo en común. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Podrán tener sus diferencias y encontronazos, pero cuando se trata de sus hijas Geraldine Bazán y Gabriel Soto dejan atrás sus rencillas del pasado y hacen equipo con un objetivo en común: el bienestar y la felicidad de sus dos hijas: Elissa Marie, de 10 años, y Alexa Miranda, de 5. Así lo demostraron este miércoles una vez más los actores durante el evento escolar navideño de su hija menor. Como los excelentes papás que son, tanto Geraldine como Soto acudieron al colegio de su princesa para verla actuar junto a sus compañeritos en su esperado convierto de Navidad. Ambos publicaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram vídeos en los que se puede ver a la menor cantando con mucho entusiasmo ante la atenta mirada de sus padres. “No puedo más de amor”, escribió Geraldine junto a las imágenes que compartió. Image zoom “Mi niña pequeña”, comentó por su parte en su grabación Soto. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque compartieron el mismo espacio, los actores no se dejaron ver juntos en ningún momento, al menos no a través de las diferentes imágenes que se publicaron a través de sus redes. Sin embargo, el hecho de que una vez más ambos hayan puesto como prioridad a sus hijas sin importante lo que haya pasado entre ambos habla excelentemente bien de ellos. Y es que, como reconocía semanas atrás Soto, lo más importante es el bienestar de las niñas. “Creo que la convivencia está muy bien, las cosas van caminando muy bien y como siempre hemos dicho y lo repetimos, mientras yo esté bien y esté feliz mis hijas van a estar bien y van a estar felices, mientras su mamá esté bien y esté feliz también va a ser lo mismo, así que todo está bien”, declaraba el actor mexicano tras el revuelo que generó el hecho de que su novia, Irina Baeva, estuviera ya conviviendo con las menores sin Geraldine estar enterada. Advertisement

