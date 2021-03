Las lujosas vacaciones de Camila Sodi y Geraldine Bazán Las actrices mexicanas viajaron este domingo juntas en avión privado en compañía de 7 niños rumbo a un paradisiaco lugar en el que disfrutarán de unas merecidas vacaciones. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay amistades que surgen en la ficción y terminan trasladándose a la vida real. Este es el caso de Geraldine Bazán y Camila Sodi, quienes se hicieron muy amigas durante las grabaciones de la primera temporada de la exitosa serie de Telemundo Falsa identidad. Tanto es así que las actrices mexicanas decidieron irse de viaje juntas aprovechando las vacaciones escolares de sus hijos con motivo de la Semana Santa. Acompañadas de 7 niños –sus hijos y varios más–, Geraldine y Camila pusieron rumbo este domingo a un destino paradisiaco en el que se perderán durante los próximos días. Lo hicieron, como ambas no tardaron en presumir a través de sus respectivas cuentas de Instagram, a bordo de un lujoso avión privado que contaba con todas las comodidades necesarias para que la experiencia resultara lo más placentera posible. "Las mamás solo quieren divertirse", escribió Geraldine junto a una serie de imágenes en las que posa con Camila y los niños frente al avión privado que contrataron para viajar. Sodi también compartió por su parte varias instantáneas y vídeos en los que presume de los lujos de los que pudieron disfrutar durante el trayecto hacia su destino. "Por todas las mamás trabajadoras como Geraldine y yo que cuidamos a nuestros hijos", expresó la protagonista de la nueva versión de Rubí en una de las historias que subió Bazán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las actrices eligieron un lujoso resort en México como destino para descansar y disfrutar de unos días de sol y playa en compañía de sus retoños, quienes no pudieron ocultar su emoción al llegar al lugar, como prueban los gritos que se escuchan en los diferentes vídeos. "¡Qué empiece la vacación!", compartió emocionada Camila en Instagram.

