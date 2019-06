La vida de Geraldine Bazán Vs. Irina Baeva By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Todo parece estarse calmando en la vida de las actrices Geraldine Bazán e Irina Baeva. Luego de vivir una intensa guerra en redes sociales, que se desató tras confirmarse que Baeva fue la tercera en discordia en la separación de Geraldine y Gabriel Soto, las dos rubias continúan sus vidas poniéndole fuerza en el ámbito personal y profesional. Empezar galería Geraldine Vs. Irina Image zoom Victor Chavez/Getty Images; Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images El último año no ha sido fácil para las actrices Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto, e Irina Baeva, la actual novia del actor. Tras unos turbulentos meses luego de confirmar el romance con Soto, Irina Baeva ha tenido que defenderse a capa y espada, al igual que Geraldine. A pesar de las tribulaciones, la vida continúa. Así han vivido las dos estas últimas semanas. Advertisement Advertisement Soltera y fabulosa Image zoom Instagram Geraldine Bazán Luego de firmar su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán se ha enfocado en sus hijas. La actriz también ha disfrutado de su soltería, aunque no lo ha confirmado, se le ha vinculado sentimentalmente con el actor argentico Santiago Ramundo. ¡A trabajar! Image zoom Instagram Irina Baeva Irina por su parte, se ha dedicado más a su carrera y ha enfocado su energía en el trabajo sin dejar a un lado sus escapadas románticas con Gabriel. Advertisement Súper mamá Image zoom Instagram Geraldine Bazán A pesar de las diferencias que llevaron a Geraldine y Gabriel a terminar su relación, los dos actores han demostrado que son padres ejemplares. La súper mamá no pierde el momento para compartir momentos inolvidables junto a Elisa y Alexa. ¡Cuerpazo! Image zoom Geraldine Bazán/ Instgram Pero también hay tiempo para consentirse y mostrar sus abdominales de infarto en la playa. Bronceada Image zoom Instagram/Irina Baeva ¡Irina comparte el gusto por el mar! La actriz de origen ruso tampoco pierde la opotunidad para gozar de las hermosas playas mexicanas. Advertisement Advertisement Advertisement Busy fashionista Image zoom Geraldine Bazán/Instagram Siempre de viaje o trabajando en su mejor rol como mamá, actriz o empresaria, Geraldine no deja de conectarse con su público. Con calma Image zoom Instagram/Irina Baeva Señalada por todos lados tras su romance con Gabriel Soto, la actriz de origen ruso ha visto su persona atacada de todas las maneras posibles. Pero a la rubia la tienen sin cuidado los comentarios negativos y no duda en escaparse a lugares paradisiacos. Tres mosqueteras Image zoom Geraldine Bazán/Instagram Tras la separación de las estrellas, Elisa y Alexa siguen siendo las grandes protagonistas en las vidas de los dos queridos actores, para comprobarlo tan solo hace falta darle una pequeña mirada a sus redes sociales. Advertisement Advertisement Advertisement Nuevos vientos Image zoom Mezcalent A pesar de vivir un romance que apenas comienza con el actor, sus principios no han sido tan tranquilos como esperaban. Los escándalos los han perseguido en redes y los han puesto en punto de mira. Parece que todo ya es parte del pasado y se disponen a empezar desde cero. ¿Será? Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

