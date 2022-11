Geraldine Bazán confiesa si volvería con Gabriel Soto Geraldine Bazán aclaró a los curiosos si hay una posibilidad de que ella y el padre de sus hijas retomen su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fantasma de Gabriel Soto no deja de rondar la vida de Geraldine Bazán, por eso la actriz aclaró a los curiosos si hay una posibilidad de que ella y el padre de sus hijas retomen su relación, ahora que se dice que el galán parece estar en una crisis con su novia Irina Baeva. Fue durante una gala que los periodistas preguntaron si le deseaba el bien a Soto, a lo que la actriz contestó: "Claro que sí". Por otra parte, no se lo pensó dos veces cuando quisieron saber si habría una segunda oportunidad para ellos. "No", dijo de manera rotunda. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent Bazán, quien se encuentra viviendo un hermoso romance con alguien de quien aún no ha revelado la identidad, no dudó en hablar de lo bien que se siente. "Siempre [estoy abierta al amor]", dijo. "Es que a veces el amor no se puede ocultar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otras ocasiones, la actriz ha asegurado que no quiere tener que ver nada con Soto. "Ni envuelto para regalo", dijo una vez. En cuanto a su nueva relación, Bazán ha contado que van muy despacio, ya que ahora ve las cosas diferentes. "Yo ya no tengo 15 [años], tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y entonces pues vamos a ver", dijo.

