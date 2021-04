Geraldine Bazán podría ser testigo de Laura Bozzo en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto Tras el proceso legal que Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron contra Laura Bozzo por difamación, se ha dado a conocer que Geraldine Bazán podría asistir al juicio para apoyar a la periodista. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron un proceso legal en contra de Laura Bozzo por supuesta difamación. Ahora que el litigio va avanzando, se ha dado a conocer que Geraldine Bazán, exesposa del actor, podría comparecer ante el juez para fungir como testigo de la conductora peruana debido a que "cualquier persona que sea citada al juicio tiene la obligación" de presentarse a declarar. "Es muy probable que [Geraldine Bazán] pueda ser citada a este juicio. Su testimonio me parece que esclarecería, entre otras cosas, no sólo el contenido o los comentarios o conversaciones de [Irina Baeva y Gabriel Soto]. Sino en realidad que ellos mismos han cedido en una protección de su vida privada que han hecho pública", explicó Octavio Martínez Camacho, abogado de Laura Bozzo a los medios de comunicación. Sin embargo, el defensor aseguró que "vamos a valorar" si solicitan la asistencia de Bazán, debido a que "lo que no queremos es perjudicar, ni entorpecer o dañar la vida de alguna persona ajena a esta contienda". Además, el litigante dejó claro que los señalamientos señalamientos de la presentadora no están en contra de la ley. Laura, Geraldine, Gabril, Irina Credit: Mezcalent.com (4) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra constitución protege a cualquier persona, no solo a los periodistas, pero además, a los periodistas con mayor ímpetu, y es la libertad de expresión, de opinión clara, precisa y abierta", advirtió. "El juez valorará si esa libertad se utilizó de manera debida; si además no se hizo con malicia, cosa que la que estamos seguros que no fue así". Por su parte, Gustavo Herrera Torres, abogado de Irina Baeva y Gabriel Soto aseguró a los reporteros que "no vamos a llegar a ningún acuerdo, en ningún momento" con Laura Bozzo. "Solicitamos la reparación del daño moral por las declaraciones, la difamación, las calumnias", concluyó.

