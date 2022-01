Geraldine Bazán supera a Gabriel Soto con un novio guapo que, asegura, le gusta mucho Tras divorciarse del actor Gabriel Soto, Geraldine Bazán pasó muchos malos ratos emocionales pero la actriz asegura que está en el mejor momento de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de haber pasado una mala etapa emocional tras su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán confiesa que está más que lista para una nueva etapa en su vida: su carrera como actriz sigue imparable y, según dijo en el programa Pinky Promise (en YouTube), ya tiene un nuevo amor en su vida (¡confirmado de sus propios labios!) "Ando saliendo con alguien, estoy muy contenta. No es del medio... ¡afortunadamente!", comentó entre jocosa y tímida la actriz. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent Y aunque no se conocen muchos detalles sobre el nuevo amor de la actriz, algunos aseguran que Luis Gerardo Murillo es un empresario bien conocido, original del estado mexicano de Nuevo León, y que además, se llevó a la actriz a unas vacaciones inolvidables en San Miguel de Allende. De hecho, la atriz dejó muy claro lo que espera de una pareja en estos momentos. "Empatía. Vamos juntos, ninguno es más que el otro: me impulsas, te impulso; me apoyas, te apoyo. Estamos en los momentos complicados y en los momentos felices... Crecemos juntos. Esa es mi definición de una pareja". De hecho, su nueva prioridad es mantener su relación afectiva en público, pero con discreción. Y sí desea que todos conozcan a su pareja, pero le alegra que, por esta vez, su amor no esté en el mundo de la farándula. "Creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta, me gusta muchísimo…" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

