Con la primavera a flor de piel, Geraldine Bazán ha vuelto a hacer las maletas y salir de viaje a uno de sus destinos favoritos: ¡Welcome to Miami! Desde la Ciudad del Sol la actriz compartió algunos de los momentos más divertidos de sus salidas, comidas y celebraciones entre amigos. Sin embargo, quiso festejar uno con especial alegría. "Lo dudé, pensé y medité mucho", lee su mensaje en Instagram. Pero tras darle vueltas, la actriz dio el paso y aprovechó su estancia en Florida para vacunarse. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán "¡Lo hice!", expresó con una rosa en la mano y una gran sonrisa en su mirada. Así de feliz lo compartió con sus seguidores en redes minutos después. De la misma manera que les hizo conocedores de su decisión, horas después les reconoció que no había sido un camino de rosas y que la vacuna estaba haciendo estragos en su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de una serie de historias en redes se sinceró y afirmó que estaba adolorida. "Me duele mucho el brazo, me duele el cuello, el pelo, hasta la punta de los pies, también un poco la cabeza y siento cansancio", explicó. Afortunadamente son síntomas que entran dentro de la normalidad y que no impidieron que se fuera a la playa con su amigo del alma, Federico Díaz. "Nada que un día de playa no quite", dijo con una sonrisa. A disfrutarlo y ¡feliz día de las madres Geral!

