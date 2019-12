Geraldine Bazán sorprende con un cálido y conciliador mensaje de Navidad La bella actriz mexicana ha compartido un emotivo video en su canal de Youtube donde escribe una preciosa carta a Santa Claux con sus deseos para el nuevo año. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre generosa con sus seguidores, Geraldine Bazán no se olvidó de compartir un último video en su canal de Youtube. En él hacía un repaso de todas las cosas bonitas y especiales que pedía a Santa Claux para el 2020. En sus palabras se notaba un tono conciliador y amoroso y los deseos de un nuevo año lleno de armonía y felicidad. Su primera petición tiene que ver con la salud. Para la actriz de 36 años, esa es su prioridad para ella y todos los que ama. Con fuerza física todo lo demás llega. “Para mi lo más valioso e invaluable que podemos tener en la vida es la salud”, comienza. “El amor es lindo pero si no se tiene salud no se puede disfrutar de otra bendición”. Un deseo que hace extensible para todo el mundo, de todo corazón. Una vez elegida la salud, su siguiente deseo es mucho trabajo “porque enaltece al ser humano y me encanta trabajar”, ha expresado feliz y entusiasmada con todo lo que llega. Después de un año imparable con proyectos como su más reciente película Los Leones, Geraldine quiere más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añade un importante detalle a su petición. “Mucho trabajo muy bien pagado para poder tener mucho dinero”, reconoce traviesa, especialmente para poder asegurar “la educación superior de sus hijas, para que ellas puedan decidir dónde quieren estudiar”. Después de un 2019 de mucho cine reconoce que quiere seguir en esa línea, además de televisión y teatro. Pero hay algo más para el nuevo año. “Tengo proyectos como empresaria que se van cocinando, lento pero seguro… Tienes que ir buscando alternativas para hacer otras cosas”, anuncia sonriente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y el amor? Pues realmente no es su prioridad, aunque desea encontrar a un hombre especial, no está en sus primeros puestos de la lista. Reconoce estar pasándoselo en grande como soltera y lo demás puede esperar. Para ella crecer espiritualmente y ser mejor persona es mucho más importante. “Ser una buena persona es la religión que deberíamos tener todos en el mundo”, explica en profundidad. “Estoy tan enfocada en otras cosas que no está dentro de esta carta a Santa, Diosito me lo mandará cuando tenga que ser y mientras tanto yo me la estoy pasando ¡bomba!“, dice aclarando lo del novio. Pues deseamos que todos esos buenos deseos se cumplan en este nuevo año que se acerca. Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán sorprende con un cálido y conciliador mensaje de Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.