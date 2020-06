"Ama. No importa si te equivocas". Geraldine Bazán sorprende con este misterioso mensaje. ¿Enamorada? La actriz hace una reflexión muy personal sobre las relaciones y apuesta por el amor a pesar de las malas experiencias del pasado. ¡Oh, oh! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Feliz y con un aura especial, Geraldine Bazán vive una etapa maravillosa como mujer, como actriz y como madre. Además de verse mejor que nunca por fuera, se siente estupendamente por dentro. Las heridas del pasado son historia y así lo ha dejado saber en su más reciente reflexión sobre el amor. Con un positivo mensaje en las redes sociales, la feliz mamá de Elissa y Miranda ha invitado a todos a que amemos con todo el corazón a pesar de las malas experiencias que nos precedan. "¡Ama! No importa si te equivocas, amar es el sentimiento más delicioso. ¿Por qué crees que repetimos tanto?", comienza su travieso escrito en sus historias de Instagram. Image zoom Geraldine Bazán sobre el amor IG/Geraldine Bazán Image zoom Geraldine Bazán La protagonista de 100 días para enamorarse reconoció que en ocasiones hace daño, pero igual merece la pena tirarse a la piscina y dejarse llevar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, sí, también duele… ni modo. ¡Vive!", ha concluido con toda la energía. Geraldine ha pasado página tras su divorcio de Gabriel Soto. Vivió una bonita relación con el actor argentino Santiago Ramundo y desde entonces se ha dedicado a sus hijas y a sí misma. En sus más recientes entrevistas no le cierra la puerta al amor, incluso sospechamos que podría tener una nueva ilusión. Ella prefiere cuidar su vida privada y no soltar prenda. Aun así, con este mensaje demuestra que está más que preparada para volver a abrirle las puertas a Cupido. ¡Love is in the air!

