Geraldine Bazán reacciona a problema de salud de Gabriel Soto Gabriel Soto hizo público que tomará una pausa debido a que sufre de problemas de salud ¿qué opina su exesposa y madre de sus hijas Geraldine Bazán? Hace unos días, Gabriel Soto dio a conocer que se va a retirar por un tiempo profesionalmente debido a que tiene unas hernias en los discos. Por lo tanto, el actor confesó que con el fin de evitar una operación, prefiere tomarse un descanso para poder recuperarse adecuadamente. El protagonista de la telenovela Mi camino es amarte estuvo casado con Geraldine Bazán y tienen dos hijas en común, Elisa Marie y Alexa Miranda; por ello, la famosa fue cuestionada sobre la situación de quien fuera su pareja sentimental por diez años. "La verdad es que esos temas se tratan en privado. En este caso ya saben que no hablo de para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles y que se hagan notas donde no las hay", advirtió Bazán a los medios de comunicación. "Pero nada, todo saldrá muy bien". Se sabe que la relación que ahora mantienen los exesposos es de cordialidad por las chiquillas; sin embargo, la intérprete de Olga Ancira Cervantes en el melodrama Corona de lágrimas ha dejado claro que no quiere hablar de ninguna cuestión relacionada con el padre de sus nenas. Eso no impidió que le tenga un mensaje de apoyo para él. "Por supuesto [le deseo buena suerte]. Va a estar muy bien, es un hombre muy sano", concluyó. Geraldine Bazán y Gabriel Soto Credit: Gilbert Carrasquillo/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, solo se sabe que en breve Gabriel Soto tomará la mencionada pausa en su carrera, pero se desconoce cuántos meses planea estar en recuperación; mientras tanto, continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales, tal como sucede con Geraldine Bazán.

