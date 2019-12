Geraldine Bazán se suelta la melena y se baila un sexy reguetón que ha colapsado las redes ¡Qué sexy! La actriz se suelta la melena y muestra su lado más salvaje en este video donde deleita a sus seguidores con su baile más atrevido. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Da gusto verla. Geraldine Bazán es el vivo ejemplo de que la vida siempre da segundas oportunidades y hay que aprovecharlas. La actriz, que tiene una agenda de lo más generosa en proyectos, siempre saca el ratito para disfrutar y hacernos disfrutar a nosotros con sus divertidas historias de Instagram. Una de ellas no ha pasado desapercibida para sus seguidores por su alto voltaje y sensualidad máxima. Una de las protagonistas de la película Los Leones, en plena promoción, nos ha deleitado con un video de lo más sexy donde baila a ritmo de reguetón dando rienda suelta a sus caderas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Bueno, lo importante es la actitud”, ha escrito la intérprete de 36 años. Con un cuerpazo espectacular y una actitud de diez, Geraldine es un ejemplo de mujer fuerte, luchadora pero, sobre todo, positiva con ganas de comerse el mundo y sentir emociones nuevas. Mamá, actriz y mujer, tres en una. Su divorcio con Gabriel Soto ya es historia, su presente es su mayor ilusión por eso la vive con absoluta intensidad. A las imágenes nos remitimos. ¡Gracias por tu optimismo querida! Advertisement

