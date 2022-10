Geraldine Bazán se pronuncia sobre supuesta ruptura ex Gabriel Soto e Irina Baeva Los rumores de que Gabriel Soto e Irina Beva han terminado continúan ¿qué dice la exesposa del actor, Geraldine Bazán? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Gabriel Soto e Irina Baeva han terminado su relación sentimental y compromiso matrimonial. De hecho, la polémica se ha acrecentado luego de que la actriz se fuera a su natal Rusia y, además, pasara su cumpleaños alejada del protagonista de la telenovela Amor dividido. Ante ello, Geraldine Bazán, exesposa del famoso y madre de sus dos hijas, fue cuestionada sobre la supuesta separación. "La verdad no sé. No es algo, ahora sí, ni me importa, ni me incumbe", advirtió a los medios de comunicación. De hecho, Bazán dejó claro que suelen involucrarla en controversias que no tienen que ver con ella, o bien, le siguen recordando eventos que ya pasaron. Por lo tanto, prefiere concentrarse en lo importante y seguir adelante con sus proyectos profesionales. "No son polémicas mías, la verdad, para nada. Así que estoy muy bien, muy contenta. Nosotros porque estamos expuestos en este medio. Pero lo que pasamos tú o él o yo le pasa a mucha gente en el mundo, en nuestro país, entonces, creo que es simplemente saber cómo sortear ciertas cosas y aprender, creo que es lo más importante", enfatizó. "Todo lo demás queda atrás y si es parte de que algo que traes colgando, pero no ha sido parte de mi vida este año, y lo cierro muy agradecida, también con muchas expectativas por el año que viene. Muy contenta, muy satisfecha, con mucho trabajo y sí, cosechando todo lo que hice en el año". Geraldine Bazán, Irina Baeva y Gabriel Soto Credit: Mezcalent (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazán ahora prefiere concentrarse en la promoción de sus trabajos en televisión y teatro; así como, en el cuidado de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Y dejó claro que lo que vivió con Gabriel Soto es un asunto cerrado.

