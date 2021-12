Geraldine Bazán se muestra con una aguja en el brazo ¿qué le pasó? ¿Acaso Geraldine Bazán está atravesando por un problema de salud? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En este momento, Geraldine Bazán se encuentra en Florida, Estados Unidos, realizando algunos compromisos profesionales, según lo ha dado a conocer la actriz en sus redes sociales. Y si bien parece estar atravesando por un buen momento a nivel personal y laboral, la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos causó un gran sorpresa cuando apareció con una aguja en el brazo y recibiendo una transfusión. ¿Qué le sucedió a la también modelo? La concursante del reality La isla fue la encargada de explicar porque estaba con una sonda en el brazo. "Cuando un amigo les dice 'paso por ti y te voy a llevar a algo increíble' y tu amigo es Federico Díaz… Miren esto ¡qué delicia! Un ID de vitaminas, minerales y todo para estar por siempre joven", explicó Bazán en un video que dio a conocer en una de sus historias de Instagram. "Vamos a terminar y empezar el año con todo", agregó. "[Federico y yo] hermanitos". "De agujas", dijo Díaz, quien estaba al lado de la actriz. Geraldine Bazan, cambio de look Credit: Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de este tratamiento de belleza, la intérprete de Bertha Psicóloga en la obra de teatro El test fue a comer a un restaurante de comida peruana en Miami y continuó con sus actividades, según reveló mediante imágenes que posteó en la misma red social. Lo cual, dio como resultado una serie de cariñosos mensajes de sus seguidores. Geraldine Bazán "Lograste una carrera espectacular basada en constancia y muchos esfuerzos. ¡Qué sigan los éxitos!"; "Que hermosa"; "Ultra diva"; "Que bonita Geraldine Bazán y elegante", y "Geraldine Bazán te admiro muchísimo porque me inspiras a luchar por mis sueños. Eres una gran persona a la cual yo admiro porque nunca se rinde ante los percances de la vida y siempre lucha por alcanzar todos sus sueños y metas", entre otros. Geraldine Bazán Geraldine Bazán se prepara a recibir el 2022 con la mejor actitud y una gran sonrisa, tal como lo ha mencionado públicamente.

