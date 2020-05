¡Geraldine Bazán se equivocó y pide perdón públicamente! Ya lo dice el refrán, el que tiene boca se equivoca. Pero de sabios es rectificar, y así lo hizo la ex de Gabriel Soto tan pronto se dio cuenta del error cometido. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días la bella Geraldine Bazán se mostró emocionada al recibir un gran regalo de youtube que abrió en vivo en los stories de su instagram. Resultó ser una placa conmemorativa por la cantidad de seguidores en su canal. Un reconocimiento por sus “cien mil primeros suscriptores”, según leyó en directo la exmujer de Gabriel Soto. La actriz no tardó en hacer un reclamo a la compañía: “¡Un poquito tarde, YouTube, porque en realidad ya somos más de medio millón de suscriptores!”,afirmó risueña. “Más vale tarde que nunca, así que ¿qué creen? ¡Me deben cuatro más!”. Image zoom Cortesía Prensa Danna Al parecer, estaba en un error y tan pronto comprendió lo sucedido, quiso publicar una disculpa en sus redes: “Les debo una disculpa, porque yo estaba muy equivocada. Youtube te manda una plaquita por tus primeros cien mil seguidores y ya la siguiente cuando alcanzas un millón”, dijo humildemente entendiendo que aún no le correspondían más reconocimientos por parte de la empresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de reconocer su error, con su hija menor apoyada en su regazo, Geraldine Bazán prometió “echarle ganas” para merecer pronto su nuevo reconocimiento. Todo un éxito su canal, la actriz comparte aventura con el conductor y cantante Pablo Portillo. “Esto no podría ser posible sin ti, Pablín”, le dijo al recibir su premio. “Mi hermano, Pablo Portillo, gracias hermanito por motivarme, darme la idea, producir estos videos, este canal, porque no es solo mío, tú lo sabes, es nuestro, así que esto es un logro de ambos. Te quiero mucho, gracias por tu apoyo y vamos por muchos más. Te quiero Pabli”, dijo muy cariñosa, dándole su crédito al exMenudo.

