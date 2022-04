Geraldine Bazán se enfada por broma cuando está en bikini Una broma pesada por parte de Federico Díaz, ocasionó la molestia de Geraldine Bazán ¿cómo reaccionó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aprovechando las vacaciones de Pascua y que sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda pasarían estas fechas con su padre Gabriel Soto, Geraldine Bazán decidió disfrutar de las playas de Miami. Así, estuvo en el Soho Beach House en compañía de su querido amigo Federico Díaz. Sin embargo, la actriz se notó molesta hacia su colega cuando este le jugó una broma mientras ella estaba tomando el sol en bikini. Todo ocurrió cuando el también productor aprovechó que su amiga estaba sentada y se acercó para tomar mostrar que estaba muy bronceada y le subió un poco la parte baja del bañador dejando ver que sus glúteos estaban algo rojos por el sol. Esto no le gustó a la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos y le dio unas palmadas en la mano en señal de desaprobación. Geraldine Bazan, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jajaja, la tomatita Geraldine Bazán", escribió Díaz en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram y que fue reposteada por la propia Bazán. Geraldine Bazán Al final, solo se trataba de una broma entre ambos y la también modelo terminó con una sonrisa, dejando claro que ambos mantienen una cercana amistad que le permite al actor realizar este tipo de burla pesada. La diversión continuó entre ellos y otros amigos que los acompañaban, tal como lo dejaron en evidencia a través de diversas imágenes. Geraldine Bazán Geraldine Bazán, quien actualmente graba la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas, no deja de disfrutar los buenos momentos tanto en el set como en su vida privada al lado de sus hijas y gente querida.

