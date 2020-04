"Un abrazo al cielo". Geraldine Bazán se despide de su amigo con estas emotivas palabras La actriz se ha mostrado muy triste al enterarse de la muerte de un querido amigo y compañero del que ha compartido una emotiva fotografía. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nos tiene acostumbrados a publicaciones felices y divertidas en sus redes sociales, pero por primera vez en mucho tiempo Geraldine Bazán se ponía seria, y triste, para recordar a un gran amigo y compañero que ha fallecido hace apenas unos días. “Un abrazo al cielo”, escribía la actriz en una de sus historias de Instagram. Ese abrazo estaba dedicado a su colega Gus Rodríguez, guionista y conductor, además de precursor del periodismo de videojuegos en México. Image zoom Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de su muerte fue dada a conocer por el actor y comediante Eugenio Derbez, para quien creó algunos de los personajes más famosos de su carrera, como Armando Hoyos y Super Portero. La actriz se sumó a la larga lista de celebridades, entre las que se incluye el actor Arath de la Torre, que dieron el último adiós a este gran talento mexicano que falleció a los 60 años. Descanse en paz. Advertisement

Close Share options

Close View image "Un abrazo al cielo". Geraldine Bazán se despide de su amigo con estas emotivas palabras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.