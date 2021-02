Close

¿Geraldine Bazán se deja ver públicamente con su nuevo galán? La actriz mexicana realizó un viaje de cumpleaños en el que estuvo acompañada del hombre que se rumora es su actual pareja sentimental. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varios meses se ha especulado que Geraldine Bazán ya tiene nueva pareja sentimental. Incluso, la propia actriz le envió un misterioso mensaje cuando salió del hospital luego de su intervención quirúrgica en la rodilla. Ahora parece que a la intérprete de Marlene Gutiérrez en la teleserie Falsa identidad ya no le preocupa mostrarse con su novio. Se trata de Luis Rodrigo Murillo, un empresario mexicano con quien se especula mantiene un romance desde febrero del año pasado. Además de los rumores que señalan que la pareja fue captada en una playa mexicana, se dio a conocer un video en el que la actriz está en un vuelo privado celebrando su cumpleaños y la acompaña este caballero, junto con otros amigos. El hombre se cubre el rostro con una gafas oscuras, pero está sentado frente a ella con un ramo de flores y un cupcake para la festejada, tal como se muestra en el audiovisual. Image zoom Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A ti, que ya tú sabes quién eres, gracias por tu amor". Geraldine Bazán Pese a los rumores Bazán no ha querido comentar nada al respecto. Incluso, en octubre pasado dejó claro que no hablará más de su vida personal. Lo cual quedó demostrado cuando le agradeció su apoyo durante la mencionada operación y simplemente le dijo: "A ti, que ya tú sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto". Image zoom Se desconoce si la intérprete de Elena Fernández en el melodrama Por amar sin ley pretende hacer oficial este noviazgo. Sin embargo, cada vez se deja ver con mayor frecuencia con este hombre. De hecho, hace un tiempo se filtró un video en el que se veía a Murillo conviviendo con Geraldine Bazán y sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. El tiempo dirá si se confirma o no este romance.

