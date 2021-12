Geraldine Bazán revela tratamiento estético en el rostro Sin el menor temor, Geraldine Bazán mostró públicamente el procedimiento que se aplicó para lucir una cara espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Geraldine Bazán se convirtió en motivo de preocupación tras mostrarse recibiendo una transfusión en el brazo, afortunadamente, la actriz reveló que solo se trataba de un procedimiento de belleza. Ahora, la actriz lo hace de nuevo y dio a conocer uno de sus secretos de belleza. Así, de manera abierta, la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos, mostró cómo se realizó un tratamiento estético en el rostro mediante una serie de videos que posteó en sus historias de Instagram, donde mencionó el nombre de la mencionada terapia cosmética, al tiempo que fue explicando cómo le ayudaba a mantener un cutis maravilloso. "Me están haciendo el hipro que es un ultrasonido de alta intensidad focalizado que nos ayuda en la piel a tensar, a crear nuevas fibras de colágeno", explicó en dicho audiovisual. "Aparatología cien por ciento antes de llegar a otro tipo de tratamientos invasivos". Geraldine Bazán Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras daba la explicación, un especialista pasaba por diversas partes de la cara de la modelo, que estaba cubierta por un gel transparente, una especie de pistola color blanca de manera suave. Su cabello estaba detenido por una gran diadema de tela también en tono blanco. La actriz recibió algunos halagos sobre su belleza en una de las imágenes que subió a su red social. "¡¡¡Guapísima"; "Hermosa muñequita ¿de qué juguetería te escapaste?"; "Wow, que preciosa güera"; "Miren qué hermosa está Geraldine", y "Toda la belleza en una dama", fueron algunos comentarios de los cibernautas. Geraldine Bazán Geraldine Bazán está atravesando por un buen momento personal ya que se rumora está nuevamente enamorada del empresario mexicano Luis Gerardo Murillo; además, profesionalmente, está retomando sus compromisos laborales.

