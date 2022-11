Geraldine Bazán revela que sueño no ha cumplido y ¡piensa hacerlo! Si bien Geraldine Bazán goza de una carrera exitosa y disfruta de la maternidad al lado de sus hijas, tiene un sueño por cumplir y considera que hay tiempo para llevarlo a cabo ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Geraldine Bazán es una mujer exitosa que trabaja desde niña como actriz y ha encontrado en esta profesión muchas satisfacciones y, además, es una feliz madre de dos nenas, tiene un par de sueños que no ha podido realizar. Uno es haberse convertido en bailarina, lo cual, ya descartó por completo. Sin embargo, hay otro que está dispuesta a realizarlo y se trata de convertirse en psicóloga profesional. "Me hubiera gustado estudiar psicología que, todavía, para eso hay tiempo; no es una carrera tan larga y creo eso de alguna manera [sirve] para todo en la vida, para entenderse uno mismo, para entender a los demás; también el crecimiento de mis hijas, si me gustaría hacer mi carrera de psicología, ya veremos un poquito más adelante", reveló Bazán al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Me hubiera gustado ser bailarina [clásica], pero para ello, realmente, hay que nacer con los dotes". A la famosa le gusta tanto este tipo de proceso que confiesa que ha ayudado a sus amigos con charlas que les puedan ayudar a salir de algún tipo de conflicto. "De repente les digo [a mis amigos] ya te voy a cobrar la terapia", mencionó. Geraldine Bazan Solidarity Gala Purple Carpet Credit: Jorge Gonzalez/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al final, creo que nadie, ninguno, tenemos como la verdad absoluta de nada, a lo mejor tú puedes no sé si dar un consejo, pero hablar desde tu experiencia o cuando [quieres ayudar] a una persona y ves las cosas desde fuera. [Porque] cuando uno está en cierta situación a lo mejor puedes creer que es el acabose [muy malo]", continuó. "Entonces, si tienes alguien que te quiere y lo ve desde fuera te puede apoyar y dar un buen consejo". Mientras llega el momento de cursar psicología, Geraldine Bazán continúa trabajando y, además, realiza causas altruistas como donar la ropa de sus hijas y de ella a personas que lo necesitan.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán revela que sueño no ha cumplido y ¡piensa hacerlo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.