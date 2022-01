Geraldine Bazán revela sí tendría otro bebé La relación sentimental de Geraldine Bazán parece ir viento en popa ¿esto podría traducirse en un próxima boda y quizá en un nuevo bebé? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Geraldine Bazán mantiene un romance con el empresario mexicano Luis Murillo García. Si bien, no lo ha confirmado como tal pese a que tienen imágenes publicas juntos, se sabe que es una relación cada vez es estable. Por ello, la actriz fue cuestionada sobre sus planes personales a futuro ¿quiere volver a casarse? "Ya me casé una vez, tengo dos niñas hermosas . Lo que quiero ahora es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo. Seguir creciendo emocional y profesionalmente; así que esa cuestión de un nuevo matrimonio no", advirtió a los medios de comunicación. Eso sí, la modelo dejó claro que en el amor "bien, todo muy bien". Por lo tanto y pese a que ya es madre de Elisa y Alexa, no descarta la posibilidad e volver a ser madre en un futuro. "Ya tengo el Niño Dios ¿qué más me hace falta? Nada, tengo dos niñas hermosas también. No sé, ya veremos, la vida dirá", mencionó. "No sé [si tendría un hijo varón]. Luego [veo bebés] se me cae la baba definitivamente, después van creciendo y es una joda", agregó. "Pero en la teoría es siempre muy bonito pensar en un nuevo bebé, pero en la práctica es un poco complicado, como decimos en México 'no son enchiladas'". Geraldine Bazan, cambio de look Credit: Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la forma en que mantiene su privacidad a nivel sentimental, la intérprete Marlene Gutiérrez en la teleserie Falsa identidad, asegura que es decisión propia exponer o no la intimidad. "Si se puede. Uno comparte lo que quiera compartir y lo que no, no. Si hay algo que quieres mantener solo para ti y cuidarlo, sobretodo, uno no va donde sabes que no deberías o no te expones cuando no es necesario", aseguró. Geraldine Bazán inicia el año con un nueva telenovela, en la cual ya inició grabaciones.

