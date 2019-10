Geraldine Bazán revela en Festival People En Español que su hija Elisa también quiere ser artista En el segundo día del Festival People En Español, Geraldine Bazán compartió algunos de los pormenores de ser una figura pública durante el primer panel del día, El precio de la fama, junto a Rosie Rivera y Jhay Cortez. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La fama tiene una cara oscura y les pasa factura a los artistas que viven cada día frente a los reflectores, contaron en el segundo día del Festival People En Español Geraldine Bazán, Rosie Rivera y Jhay Cortez. Los tres protagonizaron el primer panel del día en el que conversaron sobre cómo conviven con lo bueno y lo mano de la celebridad. Bazán contó que uno de los preciso que ha tenido que pagar es el que sus hijas hayan crecido en el ojo público y, por tanto, las haya tenido que preparar para lo que eso significa. Pero eso no parece haber predispuesto a sus “mosqueteras” contra la idea de algún día seguir los pasos de su madre y de su padre, el actor Gabriel Soto. Image zoom “En el caso de mis hijas, ambos papás nos dedicamos a esto, sería absurdo que le digamos a Elisa, que le encanta el medio, que ha dicho que quiere ser actriz, que yo le dijera ‘no, no, no’, ¡por supuesto que no!”, reveló. “Trato de darles herramientas [es muy chiquita todavía] para que ella sepa en qué es buena, en qué tiene aptitudes, entonces ya que decida porque, en realidad, en esto nació y en esto se desarrollará y no hay más que brindarle el apoyo necesario y que sepa que estaremos ahí siempre. ¡Si quiere hacerlo tendrá que prepararse!”, agregó. Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español Para la mexicana, es muy importante que sus hijas sepan que el mundo del espectáculo es el que les tocó vivir y dice que se encarga de que las chiquitinas sepan sus límites, pero quiere que crezcan con libertad. Image zoom “Creo que lo más importante es tener diálogo en casa, confianza. No sirve de nada tenerlos en una burbuja en casa si no viven en una burbuja. Hay que hacerles saber que ellas tienen la confianza, la seguridad de que sepan quienes son, quienes las aman, que están protegidas, lo que pasa a su alrededor a su edad”, resaltó. “A los niños, en esta época, hay que hablarles con la libertad y con la verdad, de que ellas se sientan seguras de qué tienen que responder”. Rivera señaló que el fallecimiento de su hermana Jenni la obligó a dejar de ser una persona introvertida y dar un paso adelante ante el público para asumir las responsabilidades que recayeron en su espalda tras el trágico suceso. “La fama tiene un gran precio y tú decides cuánto saca de ti”, señaló la empresaria y motivadora mexicoamericana, quien resaltó que ahora aprovecha esa repercusión que tiene como figura pública para enviar el mensaje correcto, sobre todo a las mujeres. Por su parte, Cortez aseguró que su refugio y lo que lo mantiene con los pies en el suelo es regresar a su isla, Puerto Rico, donde disfruta del cariño de su gente. “Escuchar el coquí es lo que me llena”, apuntó. Sigue toda la acción de Festival People En Español a través de nuestras redes sociales. ¡No te perderás ni un detalle! Advertisement EDIT POST

