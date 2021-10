Geraldine Bazán revela cómo educa a sus hijas contra el acoso sexual Ante el acoso sexual que muchas personas sufren en la actualidad, Geraldine Bazán se ha preocupado por darle a sus hijas, Elisa y Alexa, las herramientas adecuadas para defenderse y protegerse. ¿Cuáles son? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Elisa Marie y Alexa Miranda, están creciendo. De hecho, la primogénita ya es toda una adolescente; por ello, la actriz reveló cómo educa a sus dos retoños para evitar ser víctimas de acoso sexual o cualquier otro tipo de práctica abusiva en su contra. "[A Elisa] lo que siempre le he dicho es que debe tener bien claro en la vida lo que quiere, lo que no quiere. Que sea muy fiel a lo que ve en casa. Finalmente, también a lo que ella siente", reveló Bazán a los medios de comunicación. "Que tenga siempre la confianza de hablar con nosotros de todo. Creo que la educación, la confianza y el diálogo son las bases para que los niños se sientan seguros y tengan una vida mucho más plena". La actriz celebra que las mujeres denuncien cuando sufren cualquier tipo de acoso y pide que el apoyo sea hacia todas las personas que sufran actos de esta naturaleza. Agradece que no ha tenido una experiencia cercana al respecto. Geraldine Bazan y sus hijas Credit: Johnn Duran Photo/Cortesía de Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Afortunadamente, nunca he estado en una situación así y tampoco me ha tocado estar cerca, de que alguna de mis amigas hayan estado en una situación así", mencionó. "Pero me he enterado de muchas y me parece maravilloso que se alce la voz y nosotras apoyarnos también; no nada, más de mujer a mujer, sino también los hombres apoyar a las mujeres y viceversa porque no nada más es acoso con las mujeres. También los hombres lo sufren". Geraldine Bazán se concentra en el cuidado de sus hijas y es enfática al evitar hablar de cualquier tema relacionado con su exmarido Gabriel Soto.

