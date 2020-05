Así respondió Geraldine Bazán a quien le llamó “gordita” tras colgar una foto suya en bikini Una usuaria de Instagram le dijo además que le hacía falta marcar más el abdomen, y la actriz no se quedó callada. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Geraldine Bazán publicó una fotografía en bikini en sus redes sociales y sorpresivamente fue blanco de duras críticas por parte de una de sus seguidoras que le dijo que se veía “más gordita”. Bazán compartió la fotografía en su cuenta de Instagram en la que presumió su peinado —unas sencillas trenzas veraniegas— y en la que se ve de lo más relajada tomando sol en traje de baño en estos tiempos de aislamiento social por la pandemia. Además de sugerir que estaba pasadita de peso, la usuaria identificada como BlancaGonzález968 le escribió que le hacía falta marcar más su abdomen. Ante la observación de la usuaria, Bazán le contestó que lo que veía era el resultado de su “buena vida”. La foto cuenta con casi 119,000 ‘Me gusta’ y cerca de 900 comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram / Geraldine Bazán Durante la cuarentena, la reconocida actriz y conductora mexicana se ha mantenido activa en sus redes sociales donde se ha dado gusto colgado fotos de sus actividades familiares. La actriz de la telenovela Corazón salvaje también ya tiene a sus 4.7 millones de seguidores de Instagram acostumbrados a verla en fotos en bikini luciendo su espectacular figura a sus 37 años. Además, ha mantenido su agenda ocupada haciendo creativos videos de TikTok con sus dos hijas Miranda y Elissa. Uno de los más comentados fue un improvisado desfile de moda que realizaron inspiradas en varias princesas de los cuentos de Disney.

