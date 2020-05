¡Geraldine Bazán reclama que le deben en youtube! Pese a que hoy recibió una placa conmemorativa por su gran número de seguidores, ¡que esté agradecida no resta que exija lo que le deben! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy le llegó a la famosa actriz Geraldine Bazán un gran paquete de youtube que ella abrió muy emocionada frente a la cámara de sus stories de instagram. Era un pequeño premio por un gran logro, una placa conmemorativa por la cantidad de seguidores en su canal. Un reconocimiento por sus “cien mil primeros suscriptores”, según leyó en directo la exmujer de Gabriel Soto. Image zoom IG Geraldine Bazán Lo malo es que la placa se hizo esperar, porque la actriz ya cuenta con ni más ni menos que quinientos mil suscriptores en dicho canal. Así que la actriz no se olvidó de regañarles: “¡Un poquito tarde, YouTube, porque en realidad ya somos más de medio millón de suscriptores!”, afirmó risueña. “Más vale tarde que nunca, así que ¿qué creen? ¡Me deben cuatro más!”, porque tiene seguidores para llenar una pared completa... SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se olvidó de agradecer con mucho cariño a su mancuerna en sus avatares online, el conductor y cantante de Menudo Pablo Portillo. “Esto no podría ser posible sin ti, Pablín. Mi hermano, Pablo Portillo, gracias, gracias hermanito por motivarme, darme la idea, producir estos videos, este canal, porque no es solo mío, tú lo sabes, es nuestro, así que esto es un logro de ambos. Te quiero mucho, gracias por tu apoyo y vamos por muchos más. Te quiero Pabli”, dijo muy cariñosa. Pablo Portillo publicaba este video del recuerdo en el que están bailando muy divertidas junto a él Geraldine y Ana Brenda durante la boda de la cantante Erika Zaba con Francisco Oliveros. Erika contestó: “wow, hahaha, ¡toda la actitud, los amo!” y Geraldine le pidió simpática: “que se repita, que se repita”.

