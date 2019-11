La reacción de Geraldine Bazán a las fotos de sus hijas conviviendo 'felices' con Irina Baeva La actriz mexicana no tardó en reaccionar a las imágenes que compartió en Instagram Gabriel Soto en las que sus hijas aparecen jugando de lo más felices con la actriz de origen ruso. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La respuesta de Gabriel Soto a la polémica publicación que compartió ayer Geraldine Bazán a través de sus redes sociales en la que denuncia de manera pública la violación de los derechos de sus hijas por parte del reconocido actor mexicano al asegurar que ‘en un par de ocasiones las niñas han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de estas” no se hizo esperar, como se veía venir. El protagonista de la telenovela Soltero con hijas compartió una serie de imágenes en Instagram en las que muestra a las menores jugando de lo más felices con su actual pareja, negando así de manera rotunda lo afirmado el pasado martes por su exesposa. “Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad…”, escribió en tono irónico el intérprete de 44 años junto a las fotos. Como era de esperarse, la prensa no tardó en cuestionar a Geraldine sobre el controversial mensaje que compartió el también galán del melodrama Caer en tentación en Instagram. Image zoom Geraldine Bazán. Si bien no quiso hablar mucho sobre el tema, la actriz de 36 años se mostró algo sorprendida ya que aseguró haberse enterado recién ayer con esas imágenes que sus hijas convivían con la actriz rusa. “No sé, hoy me enteré porque vi unas fotos, pero si lo hacen, lo hacen a escondidas”, se sinceró Bazán en declaraciones recogidas por el reportero mexicano Eden Dorantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La verdad es que lo hacen sin mi autorización entonces pues nada no te puedo contar más de eso porque yo me enteré también junto con ustedes”, agregó. ¿Pero será que la actriz considera que fue adecuada la respuesta que dio Gabriel? “Bueno no sé, eso júzguenlo ustedes”, se limitó a responder Geraldine. Sobre si piensa poner en manos de un juez lo sucedido para que se pongan límites, esto respondió la actriz de exitosas telenovelas como Por amar sin ley y Falsa identidad: “¿Tú lo harías? Aquí lo harían, vamos a verlo”, le respondió a una reportera. Advertisement EDIT POST

