Geraldine Bazán es comparada con Shakira por infidelidad. La actriz así reacciona La reciente canción de Shakira hablando de la infidelidad de su pareja sentimental Gérard Piqué se ha vuelto un himno. Así, no dudaron en comparar su caso con el de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva cuando aún estaba casado Geraldine Bazán han estado circulando hasta la fecha; incluso, se señaló que fueron la causa de divorcio de la pareja. Esta situación es muy similar a lo que hoy vive Shakira porque se asegura que Gérard Piqué mantenía una relación sentimental con su actual novia, Clara Chia, siendo pareja sentimental de la cantante; lo cual, ha dado pie para que surjan las comparaciones con el caso de la actriz, ahora que la compositora colombiana ha roto récords con un reciente sencillo "Music Sessions #53". Esto debido a que el tema da a conocer de manera directa lo que la intérprete vivió con el futbolista y la mencionada deslealtad con una mujer más joven, tal como ocurrió con Bazán. Así, un internauta aprovechó la situación y en el cártel publicitario oficial donde esta Shakira y Bizarrap cambió el rostro de la también bailarina para poner el de la modelo mexicana en alusión, justamente, a la supuesta traición que vivió hace un tiempo. Bazán tomó con humor la situación y reposteó la imagen en una de las historias de su cuenta de Instagram; además, agregó risas y la frase "¡¡¡¿¿¿Qué dice la gente???!!!"; "¡¡¡Ahora sí, me hicieron reír!!!". Geraldine Bazán y Shakira Credit: Medios y Media/Getty Images/Dave J. Hogan/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego publicó otra historia con un mensaje. "Claramente, lo anterior publicado es una broma. En serio, se pasan. Que risa me dio; tanta, que hasta un repost se ganó", mencionó. "La vida es una tómbola, un carnaval, hoy estamos mañana ya no.. Pro eso se aprende con las experiencias vividas, y yo opino que Shakira es un crack en el marketing. Muy valiente para ser tan frontal y explícita en expresarlo, y muy inteligente para darle la vuelta al dolor y humillación que vivió, y además facturar de la manera en que lo hará ¡Pum!". Geraldine Bazán Si bien, Geraldine Bazán dejó atrás lo que vivió en su momento con su exesposo Gabriel Soto, no dudó en aprovechar la ocasión para divertirse. Geraldine Bazán Mientras tanto, Shakira sigue triunfando y, hasta el momento, ya suma más de ciento once millones de vista del video de "Music Sessions #53" y contando.

