Geraldine Bazán reacciona ante los comentarios que su madre hace sobre su ex Gabriel Soto Por primera vez, Geraldine Bazán da a conocer lo quéeopina ante las controvertidas declaraciones que su madre Rosalba Ortiz realiza sobre su ex Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, dio a conocer que pese a pronunciarse en contra de Irina Baeva, nunca ha recibido un reclamo por parte de su exyerno Gabriel Soto por los comentarios donde ataca a su novia. Además, volvió a llenar de halagos al actor a quien considera un "buen hombre" y gran padre de sus nietas Elisa Marie y Alexa Miranda. Ante ello, la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos fue cuestionada sobre si le prohíbe a su madre hablar de su exmarido a nivel público. La también modelo fue tajante al respecto. "¿Creen que me hace caso?", aclaró a los medios de comunicación. Aseguró que "no, no es mi caso" que le diga a su progenitora que debe hacer, también aseguró que "a ustedes" los medios de comunicación "les encanta" que Ortiz les dé nota con sus declaraciones. Pero enfatizó que no puede ponerle un freno a lo que la representante pública haga o diga. "¿Qué puedo hacer?", advirtió. "Nada más hago ojos de huevo, ¿qué hacemos?". Geraldine Bazan, su madre Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Credit: Rosalba: Instagram/Geraldine Bazan; Otras fotos: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazán aseguró que sus hijas "para nada" cuestionan a su abuela sobre sus declaraciones o le impiden hablar al respecto. Lo que sí dejó es que "definitivamente" gracias a los cuidados de su mamá cuando era niña y ya estaba trabajando como actriz, evitó que pudiera sufrir algún tipo de abuso por parte algún productor, tal como ha mencionado recientemente Sasha Sökol. Rosalba Ortiz no duda en opinar sobre Gabriel Soto e Irina Baeva cuando la cuestionan al respecto y ha mencionado que no pretende dejar de hacerlo.

