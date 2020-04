¡Geraldine Bazán protagoniza su Tik Tok más sexy en plena cuarentena! La actriz, que se reencontró con sus hijas en estos días, disparó la temperatura con este video en el que luce de lo más sensual y atrevida. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estos días de confinamiento están sirviendo para realizar todas aquellas cosas en casa que por lo general no da tiempo a hacer. Al no tener que salir uno se preocupa menos de su apariencia. Bueno no todos. Geraldine Bazán luce impecable y a las pruebas nos remitimos. La actriz ha provocado un gran revuelo en redes con su espectacular look en su más reciente Tik Tok con su hija, Elissa. Tras pasar unos días con su papi, Gabriel Soto, las pequeñas ya están en casa con mamá y han aprovechado para entretenernos con un divertido baile en la famosa aplicación. Geralcine ha encendido las redes, como es lógico, con su imagen mega sexy y juvenil, además de su estilazo. Madre hija se compenetraron a la perfección en este sexy baile y demostraron que lo de tiktokear se les da de maravilla. Algo tímida al comienzo, Geraldine le fue cogiendo el gustillo y al final se marcó un baile discotequero que dejó a sus seguidores con la boca abierta. Con unos mini shorts, una torera jean, zapatillas deportivas con plataforma y su melena al viento ondulada, la actriz demostró que el estar encerrado no significa andar siempre en pijama. Antes muerta que sencilla, como diría la canción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá se veía impecable de pies a cabeza pero sobre todo entusiasmada de estar junto a sus pequeñas de nuevo a las que recibió con un picnic improvisado en casa que entusiasmó a sus princesas. La llegada de sus hijas fue una verdadera fiesta y, a juzgar por sus caras, quedaron encantadas de la vida con este sorpresón de bienvenida. Merendola, tarta de chocolate y hasta tienda de campaña en el medido de la sala. Eso sí que es un recibimiento. ¡Menuda madraza, Geraldine! Advertisement

