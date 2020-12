Close

¡Primeras y contundentes declaraciones de Geraldine Bazán acerca del video de Gabriel Soto! Tan pronto la actriz estuvo al alcance de los reporteros a la vuelta de su viaje navideño, le preguntaron qué opinaba del infame video de su ex que injustamente vio la luz. Esto fue lo que contestó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán regresó de su espectacular viaje a la nieve, donde disfrutó durante la Navidad esquiando en la compañía de las personas más cercanas a ella, salvo la de sus hijas, quien en este año les tocó pasarlo con su papá, Gabriel Soto. Image zoom Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán Tan pronto los reporteros se percataron de su presencia en el aeropuerto, las cámaras de Suelta la sopa le persiguieron para conseguir las esperadas primeras declaraciones de la ex del actor acerca del íntimo video de Gabriel Soto que rodó por las redes. Cabe decir que en el aeropuerto estaba acompañada por Luis Rodrigo Murillo, persona que al parecer conquistó el corazón de la actriz, algo aún sin confirmación oficial. Image zoom Suelta la sopa emitió las imágenes en las que Geraldine Bazán compartió su parecer al ser preguntada acerca del reciente y polémico clip protagonizado por el padre de sus hijas y actual novio de Irina Baeva. La respuesta de la actriz de Falsa identidad fue dura y contundente: “Es algo demasiado vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas”. Image zoom Credit: IG/Geraldine Bazan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de Geraldine Bazán no tardaron en aplaudir su reacción: “¡Toda una señora! Por eso se ha ganado la admiración y el respeto de su público”; “ella es una dama. Jamás va a hablar mal del padre de sus hijas y menos en público”; “siempre pensando en el bienestar de sus hijas, admirable mujer, en verdad”. Image zoom Credit: Johnn Duran Photo/Cortesía de Geraldine Bazán Después de aparecer en sus historias de Instagram a raíz de la polémica, el actor no ha vuelto a compartir nada en sus redes. Esto dijo entonces: “No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años”, aseveró. Image zoom Credit: gabriel soto instagram “Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja”, especificó refiriéndose a las dos hermosas niñas que tuvo con Geraldine Bazán, y a su actual novia, Irina Baeva.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Primeras y contundentes declaraciones de Geraldine Bazán acerca del video de Gabriel Soto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.